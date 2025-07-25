Пожар в горах встревожил жителей Алматы (видео)

Жители Алматы публикуют в Сети кадры пожара, который разгорелся в горах Алматы. В ДЧС мегаполиса сообщили, что горит трава, передает NUR.KZ.

В Сети публикуют кадры пожара, который разгорелся в горах Алматы. На кадрах виден густой черный дым.

В пресс-службе ДЧС Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили предварительную информацию. Сообщается, что огнеборцы Алматинской области и сотрудники местного исполнительного органа ликвидируют загорание сухой травы в селе Кыргаулды Карасайского района.

В пресс-службе ДЧС области сообщили, что сегодня на пульт 112 поступило сообщение о возгорании сухой травы в горной местности на территории садоводческого кооператива, расположенного в Райымбекском сельском округе Карасайского района Алматинской области.

"По прибытию на место было установлено, что происходит возгорание сухой растительности на открытой горной местности. Предварительная площадь возгорания составляет 7–8 гектаров.

Тушение осложняется крутым рельефом и подъемами, работы ведутся в пешем порядке. Отсутствие прямых подъездных путей к очагам возгорания и труднопроходимая местность значительно увеличивают сложность ликвидации пожара. Жертв и пострадавших нет. Угроза населенным пунктам отсутствует", - заверили в областном ДЧС.

В ликвидации загорания задействованы порядка 70 сотрудников и 9 единиц техники ДЧС Алматинской области и Алматы, местных исполнительных органов и работников лесного хозяйства.

Ситуация находится под контролем МЧС. Работы по ликвидации очага возгорания продолжаются.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, накануне грузовой автомобиль загорелся в Алматы. А жители соседних зданий сообщили о взрыве.

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