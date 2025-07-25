Пожар в горах встревожил жителей Алматы (видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Пожар в горах встревожил жителей Алматы (видео)

      Опубликовано:

      Пожар в Алматы
      Пожар в Алматы. Кадр из видео: t.me/almatytoday

      Жители Алматы публикуют в Сети кадры пожара, который разгорелся в горах Алматы. В ДЧС мегаполиса сообщили, что горит трава, передает NUR.KZ.

      В Сети публикуют кадры пожара, который разгорелся в горах Алматы. На кадрах виден густой черный дым.

      В пресс-службе ДЧС Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили предварительную информацию. Сообщается, что огнеборцы Алматинской области и сотрудники местного исполнительного органа ликвидируют загорание сухой травы в селе Кыргаулды Карасайского района.

      В пресс-службе ДЧС области сообщили, что сегодня на пульт 112 поступило сообщение о возгорании сухой травы в горной местности на территории садоводческого кооператива, расположенного в Райымбекском сельском округе Карасайского района Алматинской области.

      "По прибытию на место было установлено, что происходит возгорание сухой растительности на открытой горной местности. Предварительная площадь возгорания составляет 7–8 гектаров.

      Тушение осложняется крутым рельефом и подъемами, работы ведутся в пешем порядке. Отсутствие прямых подъездных путей к очагам возгорания и труднопроходимая местность значительно увеличивают сложность ликвидации пожара. Жертв и пострадавших нет. Угроза населенным пунктам отсутствует", - заверили в областном ДЧС.

      В ликвидации загорания задействованы порядка 70 сотрудников и 9 единиц техники ДЧС Алматинской области и Алматы, местных исполнительных органов и работников лесного хозяйства.

      Ситуация находится под контролем МЧС. Работы по ликвидации очага возгорания продолжаются.

      Правила поведения при пожаре

      На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

      Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

      • адрес пожара или возгорания;
      • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
      • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
      • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
      • свою фамилию и телефон.

      Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

      Напомним, накануне грузовой автомобиль загорелся в Алматы. А жители соседних зданий сообщили о взрыве.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.