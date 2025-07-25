Еще один пожар разгорелся в горах Алматы (фото)

В пятницу, 25 июля, в горах Алматы разгорелся еще один пожар - горит сухая трава на склоне горы Кенсай-1, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС мегаполиса.

"В эти минуты Сводный отряд ДЧС Алматы по тушению природных пожаров ликвидирует загорание сухой травы на склоне горы Кенсай-1 в Медеуском районе по улице Сарсенбаева", - говорится в сообщении ДЧС.

Горожане между тем в соцсетях делятся фотографиями, на которых видно, как полыхает гора.

В ДЧС Алматы сообщили, что площадь пожара составляет около 15 гектаров.

"Сложность ликвидации пожара связана с горным рельефом, крутыми склонами и ограниченным доступом для пожарной техники. Работы ведутся с применением подручных средств и ранцевых огнетушителей", - отметили в ведомстве.

С огнем борются порядка 50 человека личного состава и более 20 единиц техники, в том числе водовозы от местных исполнительных органов.

Угрозы жилым домам нет.

Отметим, сегодня разгорелся еще один крупный пожар в предгорье Алматы - загорелась сухая трава в селе Кыргаулды Карасайского района.

К тушению этого пожара привлекли 120 человек из ДЧС Алматы и Алматинской области и 29 единиц техники. Возгорание уже локализовали.

Общая площадь пожара - около 8 гектаров.

"Тушение осложняется трудным горным рельефом, крутыми подъёмами и отсутствием подъездных путей к очагам возгорания. Все работы проводились в пешем порядке.

Угрозы населенным пунктам не имеется. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

Ситуация находится под контролем МЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, накануне грузовой автомобиль загорелся в Алматы. А жители соседних зданий сообщили о взрыве.

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