Еще один пожар разгорелся в горах Алматы (фото)
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В пятницу, 25 июля, в горах Алматы разгорелся еще один пожар - горит сухая трава на склоне горы Кенсай-1, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС мегаполиса.
"В эти минуты Сводный отряд ДЧС Алматы по тушению природных пожаров ликвидирует загорание сухой травы на склоне горы Кенсай-1 в Медеуском районе по улице Сарсенбаева", - говорится в сообщении ДЧС.
Горожане между тем в соцсетях делятся фотографиями, на которых видно, как полыхает гора.
В ДЧС Алматы сообщили, что площадь пожара составляет около 15 гектаров.
"Сложность ликвидации пожара связана с горным рельефом, крутыми склонами и ограниченным доступом для пожарной техники. Работы ведутся с применением подручных средств и ранцевых огнетушителей", - отметили в ведомстве.
С огнем борются порядка 50 человека личного состава и более 20 единиц техники, в том числе водовозы от местных исполнительных органов.
Угрозы жилым домам нет.
Отметим, сегодня разгорелся еще один крупный пожар в предгорье Алматы - загорелась сухая трава в селе Кыргаулды Карасайского района.
К тушению этого пожара привлекли 120 человек из ДЧС Алматы и Алматинской области и 29 единиц техники. Возгорание уже локализовали.
Общая площадь пожара - около 8 гектаров.
"Тушение осложняется трудным горным рельефом, крутыми подъёмами и отсутствием подъездных путей к очагам возгорания. Все работы проводились в пешем порядке.
Угрозы населенным пунктам не имеется. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
Ситуация находится под контролем МЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Напомним, накануне грузовой автомобиль загорелся в Алматы. А жители соседних зданий сообщили о взрыве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2269071-eshche-odin-pozhar-razgorelsya-v-gorah-almaty/
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