5 класс пожарной опасности установлен в Алматы

В Алматы сохраняется сильная жара, в связи с чем установлен 5 класс чрезвычайной пожарной опасности - даже небольшая искра может спровоцировать масштабный пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы, в Алматы установлен 5 класс пожарной опасности: повсеместно идет покос сухой травы.

С начала года, несмотря на проведение мероприятий по опашке и покосу сухостоя, в городе зарегистрировано более 300 случаев загораний сухой травы, некоторые из которых привели к пожарам на склонах гор, создавая угрозу перехода огня на жилые дома.

Согласно штормовому предупреждению, в Алматы до 28 июля сохраняется сильная жара +35+39°C. В пригородах города установлен 5 класс чрезвычайной пожарной опасности. В таких условиях даже небольшая искра может спровоцировать масштабный пожар.

Совместно с акиматом проводится скос от сухой растительности 104 километра территорий.

Покос сухой травы. Фото: ДЧС Алматы

Покос сухой травы. Фото: ДЧС Алматы

Жителей и гостей города просят не разводить костры, не курить и не сжигать траву рядом с сухостоем.

Также важно:

не перегружать электросети, не включать в одну розетку несколько мощных приборов;

не оставлять детей в закрытом автомобиле;

ограничить пребывание на солнце, чтобы избежать перегрева и тепловых ударов.

В случае возникновения последствий, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности, отмечают в ДЧС.

Напомним, ранее в пятницу, 25 июля, в горах Алматы разгорелся пожар - горела сухая трава на склоне горы Кенсай-1.

До этого в ту же пятницу разгорелся еще один крупный пожар в предгорье Алматы - загорелась сухая трава в селе Кыргаулды Карасайского района.

К тушению этого пожара привлекли 120 человек из ДЧС Алматы и Алматинской области и 29 единиц техники. Возгорание уже локализовали.

Общая площадь пожара - около 8 гектаров.

"Тушение осложняется трудным горным рельефом, крутыми подъёмами и отсутствием подъездных путей к очагам возгорания. Все работы проводились в пешем порядке.

Угрозы населенным пунктам не имеется. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

Ситуация находится под контролем МЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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