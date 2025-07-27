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    5 класс пожарной опасности установлен в Алматы

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    Покос сухой травы в Алматы
    Покос сухой травы. Фото: ДЧС Алматы

    В Алматы сохраняется сильная жара, в связи с чем установлен 5 класс чрезвычайной пожарной опасности - даже небольшая искра может спровоцировать масштабный пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

    Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы, в Алматы установлен 5 класс пожарной опасности: повсеместно идет покос сухой травы.

    С начала года, несмотря на проведение мероприятий по опашке и покосу сухостоя, в городе зарегистрировано более 300 случаев загораний сухой травы, некоторые из которых привели к пожарам на склонах гор, создавая угрозу перехода огня на жилые дома.

    Согласно штормовому предупреждению, в Алматы до 28 июля сохраняется сильная жара +35+39°C. В пригородах города установлен 5 класс чрезвычайной пожарной опасности. В таких условиях даже небольшая искра может спровоцировать масштабный пожар.

    Совместно с акиматом проводится скос от сухой растительности 104 километра территорий.

    Покос сухой травы в Алматы
    Покос сухой травы. Фото: ДЧС Алматы

    Покос сухой травы в Алматы
    Покос сухой травы. Фото: ДЧС Алматы

    Жителей и гостей города просят не разводить костры, не курить и не сжигать траву рядом с сухостоем.

    Также важно:

    • не перегружать электросети, не включать в одну розетку несколько мощных приборов;
    • не оставлять детей в закрытом автомобиле;
    • ограничить пребывание на солнце, чтобы избежать перегрева и тепловых ударов.

    В случае возникновения последствий, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности, отмечают в ДЧС.

    Напомним, ранее в пятницу, 25 июля, в горах Алматы разгорелся пожар - горела сухая трава на склоне горы Кенсай-1.

    До этого в ту же пятницу разгорелся еще один крупный пожар в предгорье Алматы - загорелась сухая трава в селе Кыргаулды Карасайского района.

    К тушению этого пожара привлекли 120 человек из ДЧС Алматы и Алматинской области и 29 единиц техники. Возгорание уже локализовали.

    Общая площадь пожара - около 8 гектаров.

    "Тушение осложняется трудным горным рельефом, крутыми подъёмами и отсутствием подъездных путей к очагам возгорания. Все работы проводились в пешем порядке.

    Угрозы населенным пунктам не имеется. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

    Ситуация находится под контролем МЧС.

    Правила поведения при пожаре

    На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

    Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

    • адрес пожара или возгорания;
    • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
    • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
    • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
    • свою фамилию и телефон.

    Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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