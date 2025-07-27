5 класс пожарной опасности установлен в Алматы
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В Алматы сохраняется сильная жара, в связи с чем установлен 5 класс чрезвычайной пожарной опасности - даже небольшая искра может спровоцировать масштабный пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.
Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы, в Алматы установлен 5 класс пожарной опасности: повсеместно идет покос сухой травы.
С начала года, несмотря на проведение мероприятий по опашке и покосу сухостоя, в городе зарегистрировано более 300 случаев загораний сухой травы, некоторые из которых привели к пожарам на склонах гор, создавая угрозу перехода огня на жилые дома.
Согласно штормовому предупреждению, в Алматы до 28 июля сохраняется сильная жара +35+39°C. В пригородах города установлен 5 класс чрезвычайной пожарной опасности. В таких условиях даже небольшая искра может спровоцировать масштабный пожар.
Совместно с акиматом проводится скос от сухой растительности 104 километра территорий.
Жителей и гостей города просят не разводить костры, не курить и не сжигать траву рядом с сухостоем.
Также важно:
- не перегружать электросети, не включать в одну розетку несколько мощных приборов;
- не оставлять детей в закрытом автомобиле;
- ограничить пребывание на солнце, чтобы избежать перегрева и тепловых ударов.
В случае возникновения последствий, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности, отмечают в ДЧС.
Напомним, ранее в пятницу, 25 июля, в горах Алматы разгорелся пожар - горела сухая трава на склоне горы Кенсай-1.
До этого в ту же пятницу разгорелся еще один крупный пожар в предгорье Алматы - загорелась сухая трава в селе Кыргаулды Карасайского района.
К тушению этого пожара привлекли 120 человек из ДЧС Алматы и Алматинской области и 29 единиц техники. Возгорание уже локализовали.
Общая площадь пожара - около 8 гектаров.
"Тушение осложняется трудным горным рельефом, крутыми подъёмами и отсутствием подъездных путей к очагам возгорания. Все работы проводились в пешем порядке.
Угрозы населенным пунктам не имеется. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
Ситуация находится под контролем МЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2269365-5-klass-pozharnoy-opasnosti-ustanovlen-v-almaty/
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