Грузовики загорелись на территории ТОО в Актобе (видео)

В Актобе на территории ТОО произошел пожар - горели два грузовика и автомобильные покрышки. Пожарные потушили пламя, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, в Актобе по шоссе Курсантское на территории одной из ТОО произошло загорание 2-х грузовых автомобилей и автомобильных покрышек.

Оперативно прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар на площади 70 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Добавим, ранее на неделе грузовой автомобиль загорелся в Алматы: жители соседних зданий сообщили о взрыве. Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается, сообщили в ДЧС.

Несколько дней назад в Актобе произошло ЧП - автомобиль загорелся прямо на автозаправочной станции, пострадал оператор АЗС.

До этого в Астане в районе Байконыр по улице Брусиловского вблизи жилого дома произошло загорание легкового автомобиля.

Отметим, ранее в МЧС рассказали, что делать, если загорелся автомобиль:

Не паникуйте;

Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;

Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);

Позвоните по номеру “112”;

Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;

При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;

Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.