Грузовики загорелись на территории ТОО в Актобе (видео)
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В Актобе на территории ТОО произошел пожар - горели два грузовика и автомобильные покрышки. Пожарные потушили пламя, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, в Актобе по шоссе Курсантское на территории одной из ТОО произошло загорание 2-х грузовых автомобилей и автомобильных покрышек.
Оперативно прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар на площади 70 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Добавим, ранее на неделе грузовой автомобиль загорелся в Алматы: жители соседних зданий сообщили о взрыве. Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается, сообщили в ДЧС.
Несколько дней назад в Актобе произошло ЧП - автомобиль загорелся прямо на автозаправочной станции, пострадал оператор АЗС.
До этого в Астане в районе Байконыр по улице Брусиловского вблизи жилого дома произошло загорание легкового автомобиля.
Отметим, ранее в МЧС рассказали, что делать, если загорелся автомобиль:
- Не паникуйте;
- Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
- Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
- Позвоните по номеру “112”;
- Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
- При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
- Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2269323-gruzoviki-zagorelis-na-territorii-too-v-aktobe-video/
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