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Часть общежития для студентов обрушилась в Атырау

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Общежитие для студентов
Обрушение части здания. Фото: РСК Атырауской области

Часть студенческого общежития университета имени Х. Досмухамедова обрушилась в Атырау, передает NUR.KZ со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Инцидент произошел утром 22 апреля, приблизительно в 6:00, - обрушилась средняя часть здания общежития №2 Атырауского университета имени Х. Досмухамедова.

Пострадавших и погибших нет.

"Здание, расположенное по адресу проспект Студентов, 29, было построено в 1972 году. В ноябре 2022 года хозяйственная служба вуза обнаружила дефект в стене первого этажа и сообщила об этом соответствующим органам. После этого специалисты управления государственного архитектурно-строительного надзора Атырауской области провели техническое обследование и признали здание аварийным и опасным для проживания", - пояснили в РСК.

С 1 февраля 2023 года в общежитии никто не проживал.⠀

Отмечается, что в настоящее время управление строительства Атырауской области совместно с университетом приступило к сносу двух аварийных общежитий и строительству на их месте современного нового, рассчитанного на тысячу человек. Проектно‑сметную документацию разработало ТОО "Авангард‑ОК".

Сейчас она проходит государственную экспертизу.

Напомним, в сентябре прошлого года здание одной из школ Аулиекольского района Костанайской области частично обрушилось, несмотря на то, что там идет капитальный ремонт. К счастью, в это время детей и педагогов в школе не было.

В феврале того же года в Костанае в спортзале новой школы обвалилась крыша. Учебное заведение планировалось открыть в декабре 2023 года, но этого не произошло. Сообщалось, что срыв сроков спас жизни детей.

Летом 2024 фасад многоэтажки обрушился в Алматы - произошло отслоение наружной облицовки и утеплителя стены с северной стороны 6- этажного дома на площади почти 200 квадратов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2238141-chast-obshchezhitiya-dlya-studentov-obrushilas-v-atyrau/