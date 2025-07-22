Пожарные вынесли из огня 3 газовых баллона в Жамбылской области
Опубликовано:
В Жамбылской области произошел пожар в частном доме, пожарные спасли пожилую женщину, а также вынесли из огня газовые баллоны, предотвратив взрыв, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в селе Толе би Шуского района Жамбылской области произошло загорание хозпостройки и кровли частного дома с последующим переходом огня на соседнюю хозпостройку и легковую автомашину.
Оперативно прибывшие пожарные из задымленного дома спасли пожилую женщину 1939 г.р., а также из горящей хозпостройки вынесли 3 газовых баллона, тем самым предотвратив возможный взрыв.
Пожар ликвидирован на площади 140 кв.м. Пострадавших нет.
Напомним, ранее в Алматы тушили крупный пожар на одном из складов. Тушение осложнялось горючей загрузкой на территории склада.
Также в Алматы пожарным удалось спасти из горящей квартиры мужчину, хотя соседи утверждали, что внутри никого нет.
В воскресенье, 20 июля, в Актобе произошло ЧП - автомобиль загорелся прямо на автозаправочной станции, пострадал оператор АЗС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2267757-pozharnye-vynesli-iz-ognya-3-gazovyh-ballona-v-zhambylskoy-oblasti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах