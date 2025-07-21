Крупный пожар на складе в Алматы: спасателям мешает большая горючая загрузка (видео)

В Алматы в данный момент огнеборцы пытаются потушить крупный пожар на одном из складов. Тушение осложнено горючей загрузкой на территории склада, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы, сегодня силы и средства департамента были направлены в Жетысуский район по повышенному рангу опасности. Отмечается, что загорелся склад по улице Тобаякова.

Отмечается, что сейчас обеспечена бесперебойная подача воды. На данный момент развернута работа оперативного штаба, создано три боевых участка, задействованы все службы взаимодействия города.

"Тушение осложняется большой горючей загрузкой и тепловым излучением", - добавили в ДЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

На прошлой неделе стало известно о пожаре в Алматинской области, когда пожарные тушили загорание склада.

До этого в Алматы загорелся грузовой автомобиль. С тушением произошла накладка, как объяснили позже в ДЧС, техническая заминка насоса, что не повлияло на исход тушения.

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