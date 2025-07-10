Буровая вышка рухнула в Мангистау (видео)

Буровая вышка рухнула на месторождении Тенге в Мангистауской области. Инцидент попал на видео. Подробности происшествия озвучили в ДЧС региона, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел 9 июля 2025 года примерно в 12:47 на месторождении Тенге на скважине №553 при проведении подрядной компанией ТОО "Petro НефтеГазСервис" укладки буровой вышки на землю в горизонтальное положение.

Случился сгиб между второй и верхней третьей секцией буровой вышки. Пострадавших нет.

"Данное происшествие классифицируется как инцидент и будет проводиться расследование комиссией организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, согласно Закона РК "О гражданской защите", - отметили в ДЧС Мангистауской области.

В прошлом году в Астане на стройке LRT упал кран. На место выезжали представители столичного Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК. К счастью, никто не пострадал. Предварительная причина аварии - перегруз.

Также кран упал на строительной площадке в Экибастузе. Кадры с места происшествия появились в Сети. Спасатели прибыли на место, но их помощь не потребовалась. Водитель успел выпрыгнуть, травм не получил. Других пострадавших также не было.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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