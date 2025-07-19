Строительный кран рухнул в Астане: один человек погиб

В Астане на строительном объекте произошло обрушение крана - один мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Instagram-аккаунте astana_pokazhet появилась информация, что из-за сильного ветра на одном из строительных объектов в Астане упал кран. Также опубликовали видео с места происшествия.

В комментариях к посту столичный департамент полиции сообщил, что обрушение строительного крана произошло 18 июля около 20:00. По факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ было возбуждено уголовное дело.

"В момент инцидента внутри кабины находился мужчина, который от полученных травм скончался на месте. Проводится расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - пояснили в ДП Астаны.

Напомним, недавно буровая вышка рухнула на месторождении Тенге в Мангистауской области. Инцидент попал на видео. Подробности происшествия озвучили в ДЧС региона.

В июне во дворе одного из жилых комплексов Алматы, где велись строительные работы, упал башенный кран, в результате чего погиб оператор.

Также в мае прошлого года в Астане на стройке LRT упал кран. Тогда на место выехали представители столичного департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК.

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