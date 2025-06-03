Башенный кран упал на строительной площадке в Алматы: погиб оператор (фото, видео)

Во дворе одного из жилых комплексов Алматы, где велись строительные работы, сегодня упал башенный кран, в результате чего погиб оператор крана, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали информацию о падении крана во дворе одного из жилых комплексов города.

При этом, как пишут в Telegram-канале Kris_p_almaty, кран упал во дворе ЖК "Сатпаев", но о пострадавших изначально не сообщалось.

Но, как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС города, на месте был обнаружен погибший. Отмечается, что трагедия произошла на территории строительной площадки по адресу Сатпаева, 90/5.

"По вызову незамедлительно были направлены сотрудники управления промышленной безопасности и других служб взаимодействия. Информация уточняется. Обстоятельства происшествия устанавливаются" - сообщили в ДЧС.

Башенный кран упал в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о гибели рабочего.

"Сегодня около 16 часов во время строительных работ произошло опрокидывание башенного крана. В результате происшествия погиб оператор крана. По данному факту отделом полиции при УП Бостандыкского района возбуждено уголовное дело",- сообщили в ДП.

В мае прошлого года в Астане на стройке LRT упал кран. Тогда на место выехали представители столичного департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК.

Весной 2023 года башенный кран упал в Кокшетау, в результате чего погиб 28-летний крановщик. Тогда же на одном из строительных участков в Астане также упал башенный кран. Сообщалось, что пострадавших нет.

А в конце ноября 2023 года в Костанае на строящемся объекте упал башенный кран. В кабине находился 49-летний крановщик, он скончался от полученных травм.