"Что-то горит": черные клубы дыма встревожили алматинцев

Сегодня, 10 июня, стало известно о пожаре в Алматинской области. В эти минуты пожарные тушат загорание склада, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, инцидент произошел в селе М. Туймебаева Ащыбулакского сельского округа Илийского района Алматинской области по ул. Первомайские пруды.

Пожарные работают по повышенному рангу.

Отмечается, что на месте пожара создан штаб пожаротушения. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Организована бесперебойная подача воды.

Добавим, дым от пожара встревожил алматинцев - в Telegram-канале Almaty Today опубликовано видео с места.

В 16:24 пожар локализован, угроза распространения огня снята.

В 16:52 пожар ликвидирован на предварительной площади 1200 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, также вчера на дороге в Алматы загорелся грузовой автомобиль. С тушением произошла накладка, как объяснили позже в ДЧС, техническая заминка насоса, что не повлияло на исход тушения.

До этого крупный пожар произошел в Усть-Каменогорске - огонь охватил одноэтажное здание по улице Лихарева. Вскоре пожар был полностью ликвидирован на площади 2450 кв. м.

Добавим, на официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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