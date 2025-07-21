Без связи и геолокации: спасение туриста в горах Алматинской области длилось более 8 часов

В МЧС рассказали о спасательной операции на пике Сатпаева в Алматинской области, когда турист не мог самостоятельно спуститься с горы, передает NUR.KZ.

По информации МЧС, в Карасайском районе Алматинской области проводилась поисково-спасательная операция на пике Сатпаева, на высоте 4317 метров. 23-летний турист сбился с тропы и оказался на крутом склоне, не имея возможности спуститься самостоятельно.

"Связь с пострадавшим была нестабильной, геолокация отсутствовала. Для проведения операции оперативно выдвинулся спасательный отряд с кинологом. Работы велись в труднодоступной горной местности - на большой высоте, по сыпучим склонам и скальным участкам.

Поиски заняли более 8 часов. Турист был найден и выведен к подножию гор, после чего сопровожден в город", - рассказали в МЧС.

Отметим, ранее в МЧС напоминали правила безопасности в горах:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб;

обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.

Также сегодня сообщалось, что в Алматы, у Большого Алматинского озера, пострадала туристка из Китая. На помощь ей пришли спасатели.

Накануне казахстанские спасатели помогли туристке из Сингапура - иностранку эвакуировали с серьезными травмами с территории Иле-Алатауского национального парка. В МЧС сообщали, что девушка получила черепно-мозговую травму и множественные ушибы конечностей.

До этого сообщалось, что в горах Заилийского Алатау заблудились шесть человек, в числе которых двое подростков. Им на помощь пришли спасатели. Туристы были найдены. В медицинской помощи никто не нуждался.

Мы также рассказывали, что в Алматы спасатели пришли на помощь гражданам Китая, которые совершили восхождение на пик Шукур и застряли в горах из-за травмы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.