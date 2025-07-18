Кислородные и газовый баллоны едва не взорвались в Актобе (видео)

Взрыв газа удалось предотвратить в Актобе сотрудниками противопожарной службы - из пожара вынесли кислородные и газовый баллоны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Сегодня в садоводческом кооперативе “Сарбаз”, расположенном в районе Алматы города Актобе, произошел пожар, в результате которого загорелась кровля гаража и частного жилого дома на общей площади 90 кв. м.

"На место оперативно прибыли подразделения ДЧС. Слаженными действиями пожарных распространение огня удалось оперативно остановить, и пожар был полностью ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

С места происшествия были эвакуированы четыре кислородных и один газовый баллон.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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