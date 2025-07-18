Кислородные и газовый баллоны едва не взорвались в Актобе (видео)
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Взрыв газа удалось предотвратить в Актобе сотрудниками противопожарной службы - из пожара вынесли кислородные и газовый баллоны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Сегодня в садоводческом кооперативе “Сарбаз”, расположенном в районе Алматы города Актобе, произошел пожар, в результате которого загорелась кровля гаража и частного жилого дома на общей площади 90 кв. м.
"На место оперативно прибыли подразделения ДЧС. Слаженными действиями пожарных распространение огня удалось оперативно остановить, и пожар был полностью ликвидирован", - сообщили в ведомстве.
С места происшествия были эвакуированы четыре кислородных и один газовый баллон.
Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2266500-kislorodnye-i-gazovye-ballony-edva-ne-vzorvalis-v-aktobe-video/
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