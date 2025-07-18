Серьезный пожар несколько часов не могли потушить на рынке в Астане (видео)

В Астане сегодня ночью случился пожар в одном из трехэтажных зданий в районе Байконыр по шоссе Алаш. Пострадавших в результате ЧП нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Информация о возгорании появилась в Telegram-канале МЧС ближе к 4 часам утра.

Сообщалось, что к моменту прибытия огнеборцев пожар имел развившуюся форму, межэтажное перекрытие частично обрушилось.

"Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Принимаются меры для локализации пожара", - сообщали в МЧС.

Помимо этого, тушение осложнялось и наличием большого количества горючих материалов.

Локализовать пожар удалось лишь к 07:10.

"Принятыми мерами спасателей не было допущено распространения огня на близлежащие здания.

Необходимо отметить, что администрация о пожаре не сообщала. Пожар обнаружен сотрудниками пожарной части, которые увидели густой черный дым с окон первого и третьего этажа", - добавили в МЧС.

Ближе к 08:00 в МЧС сообщили, что пожар на рынке локализован. Тушение продолжается. Площадь пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, в начале недели в одном из торгово-развлекательных центров столицы случился пожар. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

До этого пожар произошел на балконе в одном из многоэтажных домов в Астане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.