Серьезный пожар несколько часов не могли потушить на рынке в Астане (видео)
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В Астане сегодня ночью случился пожар в одном из трехэтажных зданий в районе Байконыр по шоссе Алаш. Пострадавших в результате ЧП нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Информация о возгорании появилась в Telegram-канале МЧС ближе к 4 часам утра.
Сообщалось, что к моменту прибытия огнеборцев пожар имел развившуюся форму, межэтажное перекрытие частично обрушилось.
"Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Принимаются меры для локализации пожара", - сообщали в МЧС.
Помимо этого, тушение осложнялось и наличием большого количества горючих материалов.
Локализовать пожар удалось лишь к 07:10.
"Принятыми мерами спасателей не было допущено распространения огня на близлежащие здания.
Необходимо отметить, что администрация о пожаре не сообщала. Пожар обнаружен сотрудниками пожарной части, которые увидели густой черный дым с окон первого и третьего этажа", - добавили в МЧС.
Ближе к 08:00 в МЧС сообщили, что пожар на рынке локализован. Тушение продолжается. Площадь пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Напомним, в начале недели в одном из торгово-развлекательных центров столицы случился пожар. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
До этого пожар произошел на балконе в одном из многоэтажных домов в Астане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2266317-sereznyy-pozhar-neskolko-chasov-tushat-v-astane-video/
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