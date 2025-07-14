Пожар случился в ТРЦ в Астане

В воскресенье, 13 июля, в одном из торгово-развлекательных центров столицы случился пожар. ЧП обошлось без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, в районе Нура Астаны в торгово-развлекательном центре, расположенном по проспекту Туран, загорелась мебель в одном из бутиков.

"Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали пожар на малой площади, не допустив распространения пожара на другие бутики", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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