Крупный пожар произошел в Усть-Каменогорске (фото, видео)

Крупный пожар произошел в Усть-Каменогорске - огонь охватил одноэтажное здание по улице Лихарева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Подразделения ДЧС работали по повышенному номеру вызова.

На месте происшествия был развернут штаб пожаротушения. Организована бесперебойная подача воды.

Тушением пожара руководит начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов.

Как отметили спасатели, тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и большой пожарной нагрузкой.

Вскоре пожар был полностью ликвидирован на площади 2450 кв.м.

Пострадавших нет, добавили в МЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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