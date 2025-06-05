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Автобус с десятками пассажиров загорелся на трассе Астана - Алматы (видео)

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Поручни и сидения в салоне автобуса
Автобус. Иллюстративное фото: pexels.com

Вчера вечером в Карагандинской области загорелся маршрутный автобус, следовавший из Астаны в Шымкент. Спасатели эвакуировали больше 30 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в ведомстве, на 960-м километре автодороги "Астана – Караганда – Алматы" в Абайском районе Карагандинской области произошло возгорание в моторном отсеке пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту "Астана – Шымкент".

Пожар в моторном отсеке был ликвидирован до прибытия противопожарной службы.

"Однако благодаря оперативным действиям спасателей, все пассажиры были эвакуированы и доставлены в придорожный кемпинг, где им оказана необходимая помощь.

В салоне находились 34 пассажира, в том числе 9 детей. Были среди пассажиров и 5 граждан Узбекистана", - говорится в сообщении министерства.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что пожар произошел прямо на дороге в Астане - загорелся маршрутный автобус, а точнее - его крыша. Обошлось без жертв.

Еще один маршрутный автобус приблизительно в эти же дни загорелся у Дома министерств в Астане. На место сразу же прибыли пожарные. Пострадавших нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2252415-avtobus-s-desyatkami-passazhirov-zagorelsya-na-trasse-astana-almaty-video/