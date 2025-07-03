ЧП в одном из бизнес-центров Алматы: погиб упавший с 10-го этажа мужчина
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Полиция Алматы устанавливает обстоятельства трагедии, произошедшей сегодня в одном из бизнес-центров города, когда мужчина выпал с 10-го этажа, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале Jagdai опубликовали информацию о том, что в Алматы мужчина выпал с 10-го этажа одного из бизнес-центров. В посте указано, что трагедия произошла сегодня, около 12:30.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.
"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в ведомстве.
В январе этого года мы писали, что ночная вечеринка в многоэтажке едва не закончилась трагедией в Таразе - пьяные мужчина и женщина упали с балкона пятого этажа.
В конце сентября 2024 года в Ауэзовском районе Алматы с крыши высотки упал 18-летний парень. В полиции тогда сообщили о возбуждении уголовного дела, а также выяснении обстоятельств дела.
Позже из окна 14-го этажа в южной столице выпала 19-летняя девушка. Полиция прокомментировала трагедию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2262060-chp-v-odnom-iz-biznes-centrov-almaty-muzhchina-vypal-iz-okna-10-go-etazha/
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