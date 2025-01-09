Пьяные мужчина и женщина упали с пятого этажа на козырек магазина в Таразе (видео)

Ночная вечеринка в многоэтажке едва не закончилась трагедией в Таразе – пьяные мужчина и женщина упали с балкона пятого этажа, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, примерно в шесть часов утра жильцы дома услышали сильный шум, а после жалобные стоны. Люди сразу же вызвали полицию.

Как выяснилось, на козырек магазина, который находится на первом этаже высотки, упали 26-летний мужчина и 38-летняя женщина. Спасатели и медики снимали их с крыши на носилках.

Объяснить внятно, что произошло, пострадавшие не смогли. Оба находились в сильном опьянении.

"Мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации, спинальная травма. Пациент прооперирован. Женщина с переломом костей таза находится в отделении травматологии. Состояние средней степени тяжести, стабильное", – сообщил врач отделения травматологии Городской многопрофильной больницы Тараза Мислим Ризманов.

Полицейские выясняют, что именно произошло в ту ночь в квартире.

Источник: КТК

Напомним, в конце сентября в Ауэзовском районе Алматы с крыши высотки упал 18-летний парень. В полиции тогда сообщили о возбуждении уголовного дела, а также выяснении обстоятельств дела.

Позже из окна 14-го этажа в южной столице выпала 19-летняя девушка. Полиция прокомментировала трагедию.