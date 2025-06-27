30 человек эвакуировали из горящего жилого дома в Петропавловске
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В Петропавловске в жилом доме произошел пожар. Из горящего дома эвакуировали 30 человек, в том числе 10 детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, опубликованной в Telegram-канале, пожар произошел сегодня утром в одной из квартир, расположенных на 9 этаже жилого дома по улице Шажимбаева.
Сообщается, что на место происшествия незамедлительно прибыли силы ДЧС. Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.
"По лестничному маршу эвакуировано 30 человек, в том числе 10 детей. Благодаря своевременной эвакуации и профессионализму личного состава, пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
Напомним, вчера в СКО восемь человек пострадали из-за воспламенения и взрыва накопителей на предприятии, а также горения газовоза в Тайыншинском районе.
Позже сообщалось, что спасатели МЧС ликвидировали крупный пожар. По предварительной информации, во время заправки газгольдера произошел обрыв заправочного шланга, что привело к воспламенению газовоза с последующим факельным горением запорной арматуры подземного резервуара.
До этого в Павлодаре произошел пожар в киоске быстрого питания "Буржуй". Пострадала сотрудница - она получила небольшие ожоги рук.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2259936-30-chelovek-evakuirovali-iz-goryashchego-zhilogo-doma-v-petropavlovske/
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