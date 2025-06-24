Девушка получила ожоги при пожаре в "Буржуе" в Павлодаре

В Павлодаре сегодня утром произошел пожар в киоске быстрого питания "Буржуй". Пострадала сотрудница - она получила небольшие ожоги рук, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 24 июня в 11:14 поступило сообщение о пожаре в киоске, расположенном на улице Сатпаева. На место незамедлительно направились огнеборцы и специалисты центра медицины катастроф.

Уже в 11:32 пожар ликвидировали на площади 2 кв.м.

Киоск загорелся в Павлодаре. Фото: ДЧС Павлодарской области

"При пожаре сотрудница получила незначительные ожоги рук. Для осмотра она была доставлена в больницу, но дальнейшая госпитализация не потребовалась", - рассказали в ДЧС Павлодарской области.

Ранее пожар произошел в одном из многоэтажных домов на улице Ұлы Дала в Астане. Он вспыхнул в квартире на третьем этаже. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

В Алматы на первом этаже дома на улице Серкебаева произошел пожар. Дым распространился по всему подъезду. Жильцам верхних этажей оказался отрезан путь к эвакуации. Из окна горящей квартиры звала на помощь девушка - выйти через дверь она не могла.

В Турксибском районе Алматы загорелся частный дом. Около полусотни пожарных тушили пламя. Пожару присвоили повышенный ранг.