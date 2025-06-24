Девушка получила ожоги при пожаре в "Буржуе" в Павлодаре
Опубликовано:
В Павлодаре сегодня утром произошел пожар в киоске быстрого питания "Буржуй". Пострадала сотрудница - она получила небольшие ожоги рук, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 24 июня в 11:14 поступило сообщение о пожаре в киоске, расположенном на улице Сатпаева. На место незамедлительно направились огнеборцы и специалисты центра медицины катастроф.
Уже в 11:32 пожар ликвидировали на площади 2 кв.м.
"При пожаре сотрудница получила незначительные ожоги рук. Для осмотра она была доставлена в больницу, но дальнейшая госпитализация не потребовалась", - рассказали в ДЧС Павлодарской области.
Ранее пожар произошел в одном из многоэтажных домов на улице Ұлы Дала в Астане. Он вспыхнул в квартире на третьем этаже. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
В Алматы на первом этаже дома на улице Серкебаева произошел пожар. Дым распространился по всему подъезду. Жильцам верхних этажей оказался отрезан путь к эвакуации. Из окна горящей квартиры звала на помощь девушка - выйти через дверь она не могла.
В Турксибском районе Алматы загорелся частный дом. Около полусотни пожарных тушили пламя. Пожару присвоили повышенный ранг.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2258943-devushka-poluchila-ozhogi-pri-pozhare-v-burzhue-v-pavlodare/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах