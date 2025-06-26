Взрыв в СКО: появились новые подробности
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Спасатели МЧС ликвидировали крупный пожар в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, где произошел взрыв накопителей на предприятии и горение газовоза, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, 25 июня на пульт дежурной службы "101" ДЧС СКО поступило сообщение о возгорании автомобиля, перевозившего сжиженный газ, на территории ТОО "Тайынша май" в селе Ильичевка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.
По предварительной информации, во время заправки газгольдера произошел обрыв заправочного шланга, что привело к воспламенению газовоза с последующим факельным горением запорной арматуры подземного резервуара.
На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС Северо-Казахстанской области, а также спасатели из Акмолинской области. Для координации усилий был активирован межрегиональный план взаимодействия.
"В результате происшествия восемь человек получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в областную больницу Кокшетау. Один человек после осмотра врачами был отпущен домой", - рассказали в МЧС.
Благодаря слаженным действиям спасателей пожар полностью ликвидировали в 20:57 на площади 50 кв.м.
В тушении пожара задействовали 80 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе от ДЧС Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, а также пожарные посты и подразделения негосударственной противопожарной службы объектов хозяйствования Тайыншинского района.
Причины пожара устанавливаются. По факту происшествия проводится досудебное расследование ДЧС СКО.
Напомним, ранее стало известно, что в дежурную часть отдела полиции Тайыншинского района поступило сообщение о возгорании на территории одного из предприятий района.
По предварительным данным, произошло воспламенение и взрыв двух накопителей предприятия с последующим возгоранием газовоза марки Volvo.
На месте происшествия оперативно работали пожарные подразделения, сотрудники полиции и представители экстренных служб.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2259618-vzryv-v-sko-poyavilis-novye-podrobnosti/
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