Взрыв прогремел на предприятии в СКО: пострадали 8 человек

В СКО восемь человек пострадали из-за воспламенения и взрыва накопителей на предприятии, а также горения газовоза в Тайыншинском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 25 июня в 16:17 в дежурную часть отдела полиции Тайыншинского района поступило сообщение о возгорании на территории одного из предприятий района.

По предварительным данным, произошло воспламенение и взрыв двух накопителей предприятия с последующим возгоранием газовоза марки Volvo.

На месте происшествия оперативно работали пожарные подразделения, сотрудники полиции и представители экстренных служб.

В результате происшествия пострадали восемь человек, они госпитализированы. Собранные по данному факту материалы переданы в отдел по чрезвычайным ситуациям Тайыншинского района для принятия процессуального решения.

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