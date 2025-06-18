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    Происшествия

      Пожар, из-за которого жители Атырау пятый день задыхаются от дыма, усиливается

      Опубликовано:

      Пыльная буря
      Пыльная буря. Фото: t.me/atyrauakimat

      В Атырауской области тушат возгорание камыша общей площадью 1510 гектаров. К этому моменту усилился ветер, что способствует расширению зоны пожара, передает NUR.KZ.

      Как сообщается в Telegram-канале акимата Атырауской области, согласно данным Атырауского филиала РГП "Казгидромет", на метеостанции Пешной сегодня вечером скорость ветра достигла 30 м/с.

      "Если утром в 08:00 западный ветер достигал скорости 6 м/с, к 19:00 направление сменилось на южное и юго-западное, а скорость увеличилась до 30 м/с. Усиление ветра способствует расширению зоны пожара в резервате "Ак Жайык" и мешает его тушению", - отмечается в публикации.

      В данный момент на охваченной огнем территории наблюдается пыльная буря с сильным ветром. Из-за густого дыма невозможно разглядеть пламя.

      По информации на 18:00, площадь возгорания камыша составила 1510 гектаров. Из них 1460 гектаров были потушены. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации одного очага - около 50 гектаров. Сегодня вертолет МИ-8 компании "Казавиаспас" сбросил 12 тонн воды.

      В тушении пожара задействовано около 150 человек и порядка 50 единиц техники. Также сообщается, что аким области совместно с руководством ДЧС координирует тактические действия всех служб по скорейшей ликвидации пожара.

      Добавим, Almaty.tv пишут, что из-за пожара Атырау уже пятый день окутан дымом - жители жалуются, что дышать в городе невозможно.

      По словам горожан, экологическая ситуация уже стала влиять на здоровье, вызывая повышенное давление, головную боль и другие недомогания. Вдобавок, в промышленной зоне города уровень токсичного сероводорода в воздухе превысил норму в 11 раз. Экологи бьют тревогу.

      "В ходе проверки было зафиксировано превышение уровня сероводорода в 10-11 раз. Но мы пока не можем сказать конкретные причины. Это станет известно в результате проверки. Сероводород несет опасность организму человека", - приводит издание слова руководителя Департамента экологии Атырауской области Аскара Жусипова.

      Врачи отмечают, что в первую очередь сероводород влияет на дыхательную систему человека, вызывая у людей кашель, раздражение глаз и головные боли. Также могут возникнуть аллергические реакции, астма и слабость.

      "Сера поражает дыхательную систему, вызывая астму и бронхит. При отравлении может быть потеря сознания, головокружение и слабость. Если пациент заметил эти симптомы, нужно незамедлительно выйти на свежий воздух, а также обратиться к врачу", - рассказала врач общей практики Кундыз Ахметова.

      Напомним, вчера сообщалось, что из-за окутавшего Атырау дыма некоторые даже поспешили облачиться в противогазы.

      Ранее мы писали, что вертолет задействовали в тушении крупного пожара в Атырауской области. Произошло возгорание камыша, которое охватило значительную площадь.

      Напомним, в начале лета уже был подобный случай - в Атырауской области горел камыш. Возгорание произошло на площади 280 гектаров. Всего в тушении пожара было задействовано 110 человек личного состава, 26 единиц техники.

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