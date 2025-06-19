Движение ограничили на участке трассы в Алматинской области из-за пожара (видео)
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Компания "КазАвтоЖол" сообщила о временных ограничениях на участке трассы в Алматинской области из-за сильного пожара вдоль дороги, передает NUR.KZ.
В компании предупредили, что 19 июня 2025 года в 20:30 в Алматинской области введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница с Российской Федерацией" на участке с 29 по 38 км (от моста Байсерке до моста Али).
Причина - возникновение пожара на полигоне вдоль трассы, сопровождающегося сильным задымлением и нулевой видимостью, что создает угрозу безопасности дорожного движения.
Ориентировочное время возобновления движения - 19 июня 2025 года в 23:00.
"Рекомендуется воздержаться от поездок в данном направлении до официального открытия движения", - призвали в "КазАвтоЖол".
Как сообщили в МЧС, на территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Али города Алатау произошло горение мусора.
"На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС и МИО", - сообщили в ведомстве.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2257395-dvizhenie-ogranichili-na-uchastke-trassy-v-almatinskoy-oblasti-iz-za-pozhara-video/
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