Надели противогазы: жителей Атырау шокировал синий смог

Едкий синий дым над Атырау наводит ужас на жителей - горожане жалуются, что невозможно дышать. Некоторые даже поспешили облачиться в противогазы, передает сайт телеканала КТК.

Уже три дня синий дым мучает жителей Атырау. Горожане, как отмечается в телесюжете, напуганы и стараются по возможности не выходить на улицу, а также не открывать окна.

Власти заверяют, что причиной стал тлеющий камыш в природном резервате "Акжайык" который находится в 15 километрах от города.

В то же время экологи забили тревогу, так как в городской промзоне уровень сероводорода превысил норму в 11 раз.

Однако рассказать, что именно содержится в синем смоге, в природоохранном ведомстве смогут только после специальных исследований.

"К началу пожара расстояние между тремя очагами составляло 10-15 километров. Добраться до места возгорания очень сложно. По мнению многих, причиной пожаров стал человеческий фактор. Если будет доказано, что совершен поджог, это уже преступление", - заявил директор государственного природного резервата Даурен Ескабулов.

Источник: КТК

Отметим, на днях сообщалось, что вертолет задействовали в тушении крупного пожара в Атырауской области. Произошло возгорание камыша, которое охватило значительную площадь.

Напомним, в начале лета уже был подобный случай - в Атырауской области горел камыш. Возгорание произошло на площади 280 гектаров. Всего в тушении пожара было задействовано 110 человек личного состава, 26 единиц техники.