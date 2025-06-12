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Эзотерика

Погибли пятеро детей: предварительную причину пожара в ЗКО озвучили в МЧС

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Огонь
Огонь. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев в кулуарах сената прокомментировал недавний пожар в ЗКО, в котором погибли пятеро детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Кеген Турсынбаев озвучил предварительные версии.

"Там пока, предварительно, (причина - прим.ред.) - детская шалость. Дети играли, возможно что-то нарушили. Экспертиза проводится, работа идет", - сказал он.

По его словам, семья состояла на учете акимата, как многодетная.

"В наших журналах зафиксировано, что с ними проводилась профилактическая работа. Но примерно полтора месяца назад они переехали в другую квартиру", - резюмировал вице-министр.

Напомним, в Западно-Казахстанской области пятеро детей из одной семьи погибли в результате пожара. Трагедия произошла в селе Жымпиты Сырымского района.

Прибывшие на тушение пожара спасатели обнаружили пятерых детей в бессознательном состоянии, они скончались в больнице.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев заявил, что родным погибших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе обеспечение жильем, а также другие меры социальной поддержки.

Стоит также отметить, что в полиции возбудили уголовное дело по факту гибели пятерых детей после пожара в частном доме в селе Жымпиты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2254710-pogibli-pyatero-detey-predvaritelnuyu-prichinu-pozhara-v-zko-ozvuchili-v-mchs/