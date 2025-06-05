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Уголовное дело возбудили после гибели пятерых детей в ЗКО

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Қазақ тілінде оқу
Пожар в частном доме
Пожар. Иллюстративное фото: My Photo Buddy / Getty Images

В ЗКО возбудили уголовное дело по факту гибели пятерых детей из одной семьи после пожара в частном доме в селе Жымпиты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту гибели несовершеннолетних после пожара в частном доме в поселке Жымпиты полицией возбуждено уголовное дело.

"Предварительной причиной гибели является отравление угарным газом. В рамках расследования все обстоятельства произошедшего будут установлены", - отметили в ДП ЗКО.

Напомним, в Западно-Казахстанской области пятеро детей из одной семьи погибли в результате пожара. Трагедия произошла в селе Жымпиты Сырымского района.

Прибывшие на тушение пожара спасатели обнаружили пятерых детей в бессознательном состоянии, они скончались в больнице.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев заявил, что родным погибших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе обеспечение жильем, а также другие меры социальной поддержки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2252520-ugolovnoe-delo-vozbudili-posle-gibeli-pyateryh-detey-v-zko/