Уголовное дело возбудили после гибели пятерых детей в ЗКО
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В ЗКО возбудили уголовное дело по факту гибели пятерых детей из одной семьи после пожара в частном доме в селе Жымпиты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту гибели несовершеннолетних после пожара в частном доме в поселке Жымпиты полицией возбуждено уголовное дело.
"Предварительной причиной гибели является отравление угарным газом. В рамках расследования все обстоятельства произошедшего будут установлены", - отметили в ДП ЗКО.
Напомним, в Западно-Казахстанской области пятеро детей из одной семьи погибли в результате пожара. Трагедия произошла в селе Жымпиты Сырымского района.
Прибывшие на тушение пожара спасатели обнаружили пятерых детей в бессознательном состоянии, они скончались в больнице.
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев заявил, что родным погибших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе обеспечение жильем, а также другие меры социальной поддержки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2252520-ugolovnoe-delo-vozbudili-posle-gibeli-pyateryh-detey-v-zko/