Смертельная авария с участием пожарной машины: в ДЧС Астаны отреагировали на ДТП

В Департаменте по ЧС Астаны отреагировали на дорожно-транспортное происшествие с участием пожарной машины, в результате которого скончалась женщина - пассажирка авто, передает NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС Астаны, авария произошла 19 февраля в 21:00.

"При следовании по повышенному рангу к месту вызова о задымлении в административном здании Нефтебазы, пожарная автоцистерна, двигаясь по проспекту Богенбай батыра, на пересечении с проспектом Женис столкнулась с легковым автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля оказались зажаты в салоне. Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Астаны провели деблокировку пострадавших и передали их бригаде скорой медицинской помощи", - отмечается в сообщении столичного ДЧС.

По данному факту Департамент полиции Астаны проводит досудебное расследование.

Сегодня мы писали, что в Астане на одном из перекрестков произошло ДТП - столкнулись пожарная машина и легковая марки Kia. Пассажирка, находившаяся в легковом автомобиле, скончалась.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.