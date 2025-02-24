Смертельная авария с участием пожарной машины: в ДЧС Астаны отреагировали на ДТП
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В Департаменте по ЧС Астаны отреагировали на дорожно-транспортное происшествие с участием пожарной машины, в результате которого скончалась женщина - пассажирка авто, передает NUR.KZ.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС Астаны, авария произошла 19 февраля в 21:00.
"При следовании по повышенному рангу к месту вызова о задымлении в административном здании Нефтебазы, пожарная автоцистерна, двигаясь по проспекту Богенбай батыра, на пересечении с проспектом Женис столкнулась с легковым автомобилем.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля оказались зажаты в салоне. Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Астаны провели деблокировку пострадавших и передали их бригаде скорой медицинской помощи", - отмечается в сообщении столичного ДЧС.
По данному факту Департамент полиции Астаны проводит досудебное расследование.
Сегодня мы писали, что в Астане на одном из перекрестков произошло ДТП - столкнулись пожарная машина и легковая марки Kia. Пассажирка, находившаяся в легковом автомобиле, скончалась.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2223345-smertelnaya-avariya-s-uchastiem-pozharnoy-mashiny-v-dchs-astany-otreagirovali-na-dtp/