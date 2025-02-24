Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Смертельная авария с участием пожарной машины: в ДЧС Астаны отреагировали на ДТП

Опубликовано:

Пожарная машина с лестницей
Автомобиль пожарных. Иллюстративное фото: Vadim Zhakupov / Getty Images

В Департаменте по ЧС Астаны отреагировали на дорожно-транспортное происшествие с участием пожарной машины, в результате которого скончалась женщина - пассажирка авто, передает NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС Астаны, авария произошла 19 февраля в 21:00.

"При следовании по повышенному рангу к месту вызова о задымлении в административном здании Нефтебазы, пожарная автоцистерна, двигаясь по проспекту Богенбай батыра, на пересечении с проспектом Женис столкнулась с легковым автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля оказались зажаты в салоне. Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Астаны провели деблокировку пострадавших и передали их бригаде скорой медицинской помощи", - отмечается в сообщении столичного ДЧС.

По данному факту Департамент полиции Астаны проводит досудебное расследование.

Сегодня мы писали, что в Астане на одном из перекрестков произошло ДТП - столкнулись пожарная машина и легковая марки Kia. Пассажирка, находившаяся в легковом автомобиле, скончалась.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2223345-smertelnaya-avariya-s-uchastiem-pozharnoy-mashiny-v-dchs-astany-otreagirovali-na-dtp/