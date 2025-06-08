Подросток на мотоцикле рухнул с 10-метровой высоты в горах Алматы
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В Бостандыкском районе Алматы обнаружили подростка, который упал на мотоцикле в 10-метровый кювет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как сообщили в МЧС, в ходе рейда в Большом Алматинском ущелье нашли подростка, который упал на мотоцикле в 10-метровый кювет.
"Спасатели оперативно оказали первую медицинскую помощь и передали его бригаде скорой помощи", - сказано в сообщении.
В мае текущего года в одном из сел Алматинской области девушка упала с обрыва во время езды на квадроцикле. На помощь пострадавшей пришли спасатели.
До этого в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму. На помощь заблудившимся пришли спасатели.
В марте в Алматы девушка попала в больницу после похода в горы - туристка повредила руку.
Также спасателям пришлось эвакуировать женщину в горной местности в Туркестанской области после того, как она упала и получила травмы во время конной прогулки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2253255-podrostok-na-motocikle-ruhnul-s-10-metrovoy-vysoty-v-gorah-almaty/