Подросток на мотоцикле рухнул с 10-метровой высоты в горах Алматы

В Бостандыкском районе Алматы обнаружили подростка, который упал на мотоцикле в 10-метровый кювет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщили в МЧС, в ходе рейда в Большом Алматинском ущелье нашли подростка, который упал на мотоцикле в 10-метровый кювет.

"Спасатели оперативно оказали первую медицинскую помощь и передали его бригаде скорой помощи", - сказано в сообщении.

В мае текущего года в одном из сел Алматинской области девушка упала с обрыва во время езды на квадроцикле. На помощь пострадавшей пришли спасатели.

До этого в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму. На помощь заблудившимся пришли спасатели.

В марте в Алматы девушка попала в больницу после похода в горы - туристка повредила руку.

Также спасателям пришлось эвакуировать женщину в горной местности в Туркестанской области после того, как она упала и получила травмы во время конной прогулки.