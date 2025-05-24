Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Девушка на квадроцикле упала с обрыва в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

Спасатели несут пострадавшую
Спасатели. Скриншот из видео: МЧС РК

В одном из сел Алматинской области девушка упала с обрыва во время езды на квадроцикле. На помощь пострадавшей пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале 112 KZ опубликовали кадры спасения девушки. Сообщается, что сегодня, 24 мая, в селе Рыскулово Талгарского района на территории конного клуба девушка 1998 года рождения не справилась с управлением квадроцикла и упала с обрыва.

"Спасатели, преодолев расстояние в 8 км до места происшествия, подняли пострадавшую с обрыва и передали медицинским работникам", - сообщили в МЧС.

Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает всех соблюдать правила безопасности во время активного отдыха.

Напомним, несколько дней назад в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму. На помощь заблудившимся пришли спасатели.

В марте в Алматы девушка попала в больницу после похода в горы - туристка повредила руку.

Также спасателям пришлось эвакуировать женщину в горной местности в Туркестанской области после того, как она упала и получила травмы во время конной прогулки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248500-devushka-na-kvadrocikle-upala-s-obryva-v-almatinskoy-oblasti-video/