Девушка на квадроцикле упала с обрыва в Алматинской области (видео)

В одном из сел Алматинской области девушка упала с обрыва во время езды на квадроцикле. На помощь пострадавшей пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале 112 KZ опубликовали кадры спасения девушки. Сообщается, что сегодня, 24 мая, в селе Рыскулово Талгарского района на территории конного клуба девушка 1998 года рождения не справилась с управлением квадроцикла и упала с обрыва.

"Спасатели, преодолев расстояние в 8 км до места происшествия, подняли пострадавшую с обрыва и передали медицинским работникам", - сообщили в МЧС.

Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает всех соблюдать правила безопасности во время активного отдыха.

Напомним, несколько дней назад в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму. На помощь заблудившимся пришли спасатели.

В марте в Алматы девушка попала в больницу после похода в горы - туристка повредила руку.

Также спасателям пришлось эвакуировать женщину в горной местности в Туркестанской области после того, как она упала и получила травмы во время конной прогулки.