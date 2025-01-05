Женщина упала со склона во время конной прогулки в Туркестанской области

Женщину пришлось эвакуировать в горной местности в Туркестанской области после того, как она упала и получила травмы во время конной прогулки, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сегодня в 5 км от села Мадени Толебийского района Туркестанской области женщина 1993 года рождения в ходе конной прогулки, упала со склона и получила различные травмы.

Спасатели МЧС подняли пострадавшую на возвышенность на носилках и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Отметим, МЧС озвучило правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут;

Избегайте лавино- и селеопасные участки, особенно после обильных осадков;

Услышав шум приближающейся лавины или селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м;

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;

Всегда помните, от лавины и селевого потока можно спастись, только избежав его;

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе лавины и селей отложите поход в горы.