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Женщина упала со склона во время конной прогулки в Туркестанской области

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Спасатели переносят пострадавшую
Спасатели. Кадр из видео.: МЧС РК

Женщину пришлось эвакуировать в горной местности в Туркестанской области после того, как она упала и получила травмы во время конной прогулки, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сегодня в 5 км от села Мадени Толебийского района Туркестанской области женщина 1993 года рождения в ходе конной прогулки, упала со склона и получила различные травмы.

Спасатели МЧС подняли пострадавшую на возвышенность на носилках и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Отметим, МЧС озвучило правила безопасности в горах:

  • Изучите подробно свой маршрут;
  • Избегайте лавино- и селеопасные участки, особенно после обильных осадков;
  • Услышав шум приближающейся лавины или селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м;
  • При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;
  • Всегда помните, от лавины и селевого потока можно спастись, только избежав его;
  • Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе лавины и селей отложите поход в горы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2208432-zhenshchina-upala-so-sklona-vo-vremya-konnoy-progulki-v-turkestanskoy-oblasti/

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