Пожар чуть не уничтожил кафе в Шымкенте

В Шымкенте произошло возгорание в одном из кафе быстрого питания. Пожар быстро ликвидировали, пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщило МЧС в своем Telegram-канале, в Шымкенте пожарные спасли от уничтожения огнем кафе.

"В районе Туран на ул. Г.Ильяева произошло возгорание жировых отложений в вытяжке кухонного помещения кафе быстрого питания. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание на малой площади.

Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили в МЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Сегодня также сообщалось, что в Караганде минувшей ночью случился серьезный пожар - загорелся бокс автосалона. ЧП обошлось без пострадавших.

Вчера стало известно о серьезном пожаре в Щучинске - здесь огонь охватил пристройку к кафе.

Ранее крупный пожар случился в Шымкенте - здесь загорелись складированные отходы из пластика и резинотехнических изделий. Тушение осложнялось плотным черным дымом и большой площадью горения.