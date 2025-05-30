Пожар чуть не уничтожил кафе в Шымкенте
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В Шымкенте произошло возгорание в одном из кафе быстрого питания. Пожар быстро ликвидировали, пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщило МЧС в своем Telegram-канале, в Шымкенте пожарные спасли от уничтожения огнем кафе.
"В районе Туран на ул. Г.Ильяева произошло возгорание жировых отложений в вытяжке кухонного помещения кафе быстрого питания. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание на малой площади.
Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили в МЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Сегодня также сообщалось, что в Караганде минувшей ночью случился серьезный пожар - загорелся бокс автосалона. ЧП обошлось без пострадавших.
Вчера стало известно о серьезном пожаре в Щучинске - здесь огонь охватил пристройку к кафе.
Ранее крупный пожар случился в Шымкенте - здесь загорелись складированные отходы из пластика и резинотехнических изделий. Тушение осложнялось плотным черным дымом и большой площадью горения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2250612-pozhar-chut-ne-unichtozhil-kafe-v-shymkente/