Работники пострадали из-за взрыва на шахте в Хромтау

Несчастный случай произошел 26 мая около 22:30. Трое пострадали из-за выброса водорода на шахте "Болашак" Донского ГОКа. Двое работников - в реанимации, передает "Диапазон".

По данным управления здравоохранения Актюбинской области, в результате выброса газа пострадали три человека. Они получают лечение в Хромтауской ЦРБ.

Два работника находятся в реанимационном отделении, состояние у них тяжелое, один - в отделении травматологии, состояние - средней степени тяжести.

"По факту хлопка в шахте "Болашак" Хромтауским отделом полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст. 277 -"Нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

На официальном сайте ТНК "Казхром" говорится, что Донской горно-обогатительный комбинат - одно из крупнейших в мире предприятий по добыче хромовой руды.

Разрабатываемые Донским ГОК залежи хромовой руды в составе основного месторождения имеют протяженность около 22 км в длину и 7 км в ширину.

Донской ГОК основан в 1938 году в городе Хромтау. Является вторым месторождением в мире по объему подтвержденных запасов.

В феврале этого года при проведении буровых работ на добычном блоке шахты "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината произошло кратковременное воспламенение воздушной среды. В результате инцидента получили ожоги различной степени тяжести четверо работников.

Позже стало известно, что на момент ЧП в Актюбинской области в шахте находилось 228 работников, все сотрудники были выведены на поверхность, а работы - приостановлены.