Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Работники пострадали из-за взрыва на шахте в Хромтау

Опубликовано:

Рабочие в шахте
Шахта. Иллюстративное фото: andresr / Getty Images

Несчастный случай произошел 26 мая около 22:30. Трое пострадали из-за выброса водорода на шахте "Болашак" Донского ГОКа. Двое работников - в реанимации, передает "Диапазон".

По данным управления здравоохранения Актюбинской области, в результате выброса газа пострадали три человека. Они получают лечение в Хромтауской ЦРБ.

Два работника находятся в реанимационном отделении, состояние у них тяжелое, один - в отделении травматологии, состояние - средней степени тяжести.

"По факту хлопка в шахте "Болашак" Хромтауским отделом полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст. 277 -"Нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

На официальном сайте ТНК "Казхром" говорится, что Донской горно-обогатительный комбинат - одно из крупнейших в мире предприятий по добыче хромовой руды.

Разрабатываемые Донским ГОК залежи хромовой руды в составе основного месторождения имеют протяженность около 22 км в длину и 7 км в ширину.

Донской ГОК основан в 1938 году в городе Хромтау. Является вторым месторождением в мире по объему подтвержденных запасов.

В феврале этого года при проведении буровых работ на добычном блоке шахты "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината произошло кратковременное воспламенение воздушной среды. В результате инцидента получили ожоги различной степени тяжести четверо работников.

Позже стало известно, что на момент ЧП в Актюбинской области в шахте находилось 228 работников, все сотрудники были выведены на поверхность, а работы - приостановлены.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2249487-rabotniki-poluchili-ozhogi-na-shahte-v-hromtau/