Каким по ощутимости было землетрясение в Талдыкоргане, рассказали в МЧС
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В МЧС рассказали, каким по ощутимости было землетрясение в Талдыкоргане. В настоящее время сведения по пострадавшим и разрушениям уточняются, передает NUR.KZ.
Как сообщили в официальном Telegram-канале ведомства, по данным ННЦСНиИ, сведения об ощутимости:
- Талдыкорган - 4 балла;
- село Балпык би - 4.0 балла;
- поселок Карабулак - 3.0 балла;
- город Уштобе - 3.0 балла;
- город Текели - 2.0 балла;
- село Сарыозек - 2.0 балла.
"Сведения по пострадавшим и разрушениям уточняются", - отметили в МЧС.
Напомним, сегодня в Талдыкоргане во время выступления судмедэксперта по делу об убийстве Шерзата Болата участники почувствовали землетрясение. Этот момент попал на видео. Заседание прервали - суд объявил перерыв. В МЧС пояснили, что подземные толчки зафиксированы в 16 час. 01 мин. по времени Астаны. Очаг землетрясения расположен в 12 км к северу от Талдыкоргана.
Суд по делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата транслируется онлайн.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2248242-kakim-po-oshchutimosti-bylo-zemletryasenie-v-taldykorgane-rasskazali-v-mchs/