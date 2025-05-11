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Футбольным полем накрыло ребенка во время сильного ветра в Акмолинской области

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Футбольный мяч
Футбольное поле. Иллюстративное фото: SasinT Gallery / Getty Images

В Атбасаре из-за порывов ветра сорвалась часть покрытия футбольного поля, где в это время играл ребенок. В результате мальчик 2013 года рождения получил ушибы, сообщает МИА Казинформ.

По информации агентства, инцидент произошел 10 мая в районе новостроек Микрорайон, 1. О состоянии пострадавшего ребенка сообщили в акимате Атбасарского района.

"Ребенок доставлен в районную больницу с ушибами, состояние стабильное. На данный момент находится в отделении травматологии под наблюдением врачей", — сообщили в акимате.

Прокомментировали ситуацию и в пресс-службе департамента полиции региона. Здесь сообщили, что инцидент зарегистрирован в отделе полиции Атбасарского района по части 1 статьи 314 КоАП РК.

Напомним, согласно ч.1 ст.314 КоАП РК, производство строительных, строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных работ при возведении и реконструкции объектов без утвержденной в установленном порядке проектной документации, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влечет штраф на должностных лиц в размере 40 МРП (157 280 тенге), на субъектов малого предпринимательства – в размере 200 МРП (786 400 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 400 МРП (1 572 800 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 700 МРП (2 752 400 тенге) с приостановкой производимых работ.

Ранее сообщалось, ребенок из Жанаозена оказался в больнице после того, как упал с игрового комплекса на детской площадке, он некоторое время не мог встать с места.

В марте в Актау мальчик 2014 года рождения попал под струю горячей воды из поврежденной трубы на магистральной теплосети. Мальчик получил ожоги в области обоих бедер, стоп и голени. Площадь ожога на теле составила 30%.

А в Алматы ребенок получил удар током после того, как прикоснулся к самовольно построенному ограждению. Мальчик попал в больницу с травмами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2243817-futbolnym-polem-nakrylo-rebenka-vo-vremya-silnogo-vetra-v-akmolinskoy-oblasti/