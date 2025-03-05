Ребенок обварился кипятком из-за порыва на теплосети в Актау

В Актау мальчик 2014 года рождения попал под струю горячей воды из поврежденной трубы на магистральной теплосети. Сейчас он находится в реанимации, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, инцидент произошел 4 марта около 19.30 рядом с домом №13 в 15 микрорайоне Актау.

Гололед и устаревшие трубы на тепловых сетях стали причиной несчастного случая. О происшествии рассказала мать ребенка, получившего ожоги.

"Мой сын поскользнулся и попал под горячую струю воды, вырвавшуюся из канализации, и получил сильные ожоги по пояс. Он находится в реанимации. Когда вечером вернулась из больницы, увидела, что воду уже отключили и занимались ремонтом.

Когда спасали ребенка, было не до фиксации напора, сами понимаете. Но это не дело, чтобы наши дети попадали в такие ситуации. Я считаю, что у этого происшествия должны быть ответственные лица. Это небрежность", - поделилась женщина.

По данным пресс-службы ГКП "Каспий жылу, су арнасы", информацию о порыве специалисты предприятия получили уже после произошедшей ситуации.

"Конечно, не было такого, что вода лилась весь день и никто не обращал внимание. Мы выехали на место аварии, как только поступил сигнал, наши специалисты всю ночь занимались устранением последствий. Поставили ограждение. Это был порыв на тепловых сетях. Работали до четырех часов утра, сейчас проводятся раскопочные благоустройства", - заявили в организации.

Как рассказали в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице, мальчик получил ожоги в области обоих бедер, стоп и голени. Площадь ожога на теле составляет 30%.

"Состояние ребенка тяжелое из-за полученной ожоговой травмы. Сознание ясное, но наблюдается беспокойство. В настоящее время пациент проходит лечение в реанимационном отделении. Сердечный ритм и дыхание стабильны. Совместно с травматологами была проведена хирургическая обработка ожоговых ран. Пока ребенок останется в реанимации", - сообщили врачи.

Ранее в Экибастузе 10-летний мальчик ошпарился водой из-за повреждения теплотрассы. Он получил ожоги первой и второй степени обеих голеней и оказался в реанимации.

После получения ребенком ожогов при прорыве теплотрассы в Экибастузе полиция возбудила уголовное дело по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека.