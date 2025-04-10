Ребенок оказался в больнице после падения на детской площадке в Жанаозене (видео)

Ребенок из Жанаозена оказался в больнице после того, как упал с игрового комплекса на детской площадке, он некоторое время не мог встать с места, сообщает Lada.kz.

Сообщается, что в распоряжении редакции оказалось видео, на котором зафиксирован момент падения мальчика из Жанаозена.

"На кадрах видно, как ребенок, находясь на детской площадке, падает с высоты и после этого не может подняться. Очевидец утверждает, что малыш сейчас в больнице. С его слов, инцидент произошел 8 апреля.

Жители микрорайона убеждены, что виной всему аварийность данной площадки. Родители призывают власти обезопасить игровой комплекс", - сказано в публикации.

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области изданию сообщили, что ребенок уже выписан из больницы и отправлен домой.

В августе прошлого года в Аксу 3-летний ребенок оказался в реанимации после удара качелей в живот. Медики выявили повреждения в брюшной полости мальчика.

Также мы писали, что в Павлодаре спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, нога которой застряла в пружинных качелях на территории детской площадки.

Летом 2024 года в Павлодаре мальчику понадобилась помощь спасателей после игр на детской площадке. Ребенок застрял в металлическом кольце, которое сотрудники ДЧС разрезали гидравлическим инструментом.

Также сообщалось, что 9-летний мальчик получил серьезные травмы из-за падения на металлический забор.