Автомобиль загорелся на дороге в Астане

В районе Сарайшык по ул.Райымбека Батыра в Астане, на проезжей части, произошло загорание легкового автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"В районе Сарайшык (по улице Райымбека Батыра) на проезжей части произошло загорание легкового автомобиля. Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили в ведомстве.

МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Что делать, если автомобиль загорелся во время движения?

В МЧС ранее дали рекомендации:

Не паникуйте;

Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;

Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);

Позвоните по номеру “112”;

Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;

При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;

Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

Ранее возгорание произошло в частном пассажирском поезде на участке Астана – Караганда.

Недавно пожар произошел в Астане - на проезжей части загорелся автомобиль. Кадры с места событий опубликовали в Сети.

Ранее также в Сети появилось видео дымящегося на дороге в Алматы пассажирского автобуса. В ДЧС сообщили, что ситуация под контролем, пассажиров в салоне нет.

А в Актобе загорелось СТО, в результате чего сгорели две легковые автомашины и две - получили повреждения.