Машина горела на Аль-Фараби в Алматы

Машина загорелась на проезжей части на проспекте Аль-Фараби в Алматы сегодня вечером - кадры с места событий появились в соцсетях. В МЧС рассказали о произошедшем, передает NUR.KZ.

Видео, снятое очевидцами появилось в Telegram-канале "Твой Алматы". На кадрах видно белый автомобиль марки "ВАЗ" - задняя его часть охвачена огнем. Еще видео опубликовали в паблике kris_p_almaty.

По информации МЧС, в Бостандыкском районе по проспекте Аль-Фараби произошло загорание легкового автомобиля.

Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Что делать, если автомобиль загорелся во время движения?

В МЧС ранее дали рекомендации:

Не паникуйте;

Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;

Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);

Позвоните по номеру “112”;

Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;

При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;

Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.