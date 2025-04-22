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Машина горела на Аль-Фараби в Алматы

Опубликовано:

Загорелся автомобиль
Пожар. Кадр из видео: /t.me/kris_p_almaty_official

Машина загорелась на проезжей части на проспекте Аль-Фараби в Алматы сегодня вечером - кадры с места событий появились в соцсетях. В МЧС рассказали о произошедшем, передает NUR.KZ.

Видео, снятое очевидцами появилось в Telegram-канале "Твой Алматы". На кадрах видно белый автомобиль марки "ВАЗ" - задняя его часть охвачена огнем. Еще видео опубликовали в паблике kris_p_almaty.

По информации МЧС, в Бостандыкском районе по проспекте Аль-Фараби произошло загорание легкового автомобиля.

Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Что делать, если автомобиль загорелся во время движения?

В МЧС ранее дали рекомендации:

  • Не паникуйте;
  • Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
  • Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
  • Позвоните по номеру “112”;
  • Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
  • При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
  • Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2238339-mashina-gorela-na-al-farabi-v-almaty-video/