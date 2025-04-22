Машина горела на Аль-Фараби в Алматы
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Машина загорелась на проезжей части на проспекте Аль-Фараби в Алматы сегодня вечером - кадры с места событий появились в соцсетях. В МЧС рассказали о произошедшем, передает NUR.KZ.
Видео, снятое очевидцами появилось в Telegram-канале "Твой Алматы". На кадрах видно белый автомобиль марки "ВАЗ" - задняя его часть охвачена огнем. Еще видео опубликовали в паблике kris_p_almaty.
По информации МЧС, в Бостандыкском районе по проспекте Аль-Фараби произошло загорание легкового автомобиля.
Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается.
Что делать, если автомобиль загорелся во время движения?
В МЧС ранее дали рекомендации:
- Не паникуйте;
- Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
- Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
- Позвоните по номеру “112”;
- Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
- При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
- Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2238339-mashina-gorela-na-al-farabi-v-almaty-video/