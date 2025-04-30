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Автомобиль во время погони попал в ДТП и загорелся в Актобе (видео)

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Угнанный автомобиль попал в аварию
ДТП в Актобе. Кадр из видео: ДП Актюбинской области

В Актобе угнанный автомобиль во время погони попал в дорожную аварию, в результате которой загорелись две машины. Госпитализированы два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 29 апреля в Актобе с парковки одного из торговых домов по проспекту Кенеса Нокина угнали автомашину Daewoo Nexia.

Спустя короткое время патрульная полиция обнаружила угнанный автомобиль в нескольких кварталах от места угона.

"Однако на законные требования об остановке водитель не отреагировал. Во время погони преступники выехали на встречную полосу по проспекту Кенеса Нокина, где произошло лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ". В результате аварии началось возгорание обоих транспортных средств", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Водителя и пассажира автомобиля "ВАЗ" госпитализировали. Двоих подозреваемых в угоне задержали и доставили в отдел полиции. По факту угона возбуждено досудебное расследование.

Ранее в Акмолинской области с автостоянки угнали незапертый автомобиль. Его обнаружили по пути в столицу. При проверке подтвердилось, что это именно тот автомобиль, который находился в розыске. По информации МВД, задержанный сразу во всем сознался.

А жителя Жезказгана осудили за угон автомобиля Mitsubishi Montero, ремонтом которого он занимался. На машине мужчина с гражданской супругой направился в сторону больницы, но совершил ДТП. Он должен выплатить владелице авто 4,5 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240820-avtomobil-vo-vremya-pogoni-popal-v-dtp-i-zagorelsya-v-aktobe-video/