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Вагон поезда, который направлялся в Алматы, загорелся на ж/д путях

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Поезд едет по путям
Поезд. Иллюстративное фото: Bashir Osman's Photography/Getty Images

Возгорание в частном пассажирском поезде произошло сегодня на участке Астана – Караганда. Подробности случившегося озвучили в КТЖ, передает NUR.KZ.

"22 марта в 11:13 на участке Астана - Караганда-Сортировочная обнаружено возгорание в пассажирском поезде № 44 частного перевозчика "Турксиб Астана", следовавшем по маршруту Костанай - Алматы", - сообщили в компании.

Жертв и пострадавших нет.

Вагон был отцеплен. К месту происшествия был направлен пожарный поезд со станции Астана.

Возгорание ликвидировано силами железнодорожников и ДЧС.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также отметим, что ранее в МЧС объясняли, что делать, если автомобиль загорелся во время движения:

  • Не паникуйте;
  • Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
  • Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
  • Позвоните по номеру “112”;
  • Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
  • При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
  • Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2230097-vagon-poezda-kotoryy-napravlyalsya-v-almaty-zagorelsya-na-zh-d-putyah/