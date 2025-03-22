Вагон поезда, который направлялся в Алматы, загорелся на ж/д путях

Возгорание в частном пассажирском поезде произошло сегодня на участке Астана – Караганда. Подробности случившегося озвучили в КТЖ, передает NUR.KZ.

"22 марта в 11:13 на участке Астана - Караганда-Сортировочная обнаружено возгорание в пассажирском поезде № 44 частного перевозчика "Турксиб Астана", следовавшем по маршруту Костанай - Алматы", - сообщили в компании.

Жертв и пострадавших нет.

Вагон был отцеплен. К месту происшествия был направлен пожарный поезд со станции Астана.

Возгорание ликвидировано силами железнодорожников и ДЧС.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также отметим, что ранее в МЧС объясняли, что делать, если автомобиль загорелся во время движения:

Не паникуйте;

Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;

Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);

Позвоните по номеру “112”;

Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;

При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;

Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.