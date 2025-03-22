Вагон поезда, который направлялся в Алматы, загорелся на ж/д путях
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Возгорание в частном пассажирском поезде произошло сегодня на участке Астана – Караганда. Подробности случившегося озвучили в КТЖ, передает NUR.KZ.
"22 марта в 11:13 на участке Астана - Караганда-Сортировочная обнаружено возгорание в пассажирском поезде № 44 частного перевозчика "Турксиб Астана", следовавшем по маршруту Костанай - Алматы", - сообщили в компании.
Жертв и пострадавших нет.
Вагон был отцеплен. К месту происшествия был направлен пожарный поезд со станции Астана.
Возгорание ликвидировано силами железнодорожников и ДЧС.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Также отметим, что ранее в МЧС объясняли, что делать, если автомобиль загорелся во время движения:
- Не паникуйте;
- Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
- Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
- Позвоните по номеру “112”;
- Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
- При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
- Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2230097-vagon-poezda-kotoryy-napravlyalsya-v-almaty-zagorelsya-na-zh-d-putyah/