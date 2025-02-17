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Машина горела на дороге в центре Астаны

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Загорелся автомобиль
Пожар. Кадр из видео: t.me/astanovka_98

Пожар произошел сегодня в Астане - на проезжей части загорелся автомобиль. Кадры с места событий опубликовали в Сети. В МЧС озвучили подробности случившегося, передает NUR.KZ.

Кадры появились в Telegram-канале Astanovka98. На них видно горящий автомобиль на дороге, к которому спешат пожарные. Передняя часть авто окутана пламенем, из-под капота валит черный дым.

По словам автора, пожар вспыхнул на пересечении улиц Толе би и Сыганак.

Как заявили спасатели, инцидент произошел сегодня в Астане на проезжей части дороги по улице Толе би. Пожар в легковушке ликвидирован силами МЧС за 15 минут.

Пострадавших нет.

Ранее в МЧС рассказали, что делать, если автомобиль загорелся во время движения?

  • Не паникуйте;
  • Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
  • Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
  • Позвоните по номеру “112”;
  • Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
  • При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
  • Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221443-mashina-gorela-na-doroge-v-centre-astany/