Машина горела на дороге в центре Астаны

Пожар произошел сегодня в Астане - на проезжей части загорелся автомобиль. Кадры с места событий опубликовали в Сети. В МЧС озвучили подробности случившегося, передает NUR.KZ.

Кадры появились в Telegram-канале Astanovka98. На них видно горящий автомобиль на дороге, к которому спешат пожарные. Передняя часть авто окутана пламенем, из-под капота валит черный дым.

По словам автора, пожар вспыхнул на пересечении улиц Толе би и Сыганак.

Как заявили спасатели, инцидент произошел сегодня в Астане на проезжей части дороги по улице Толе би. Пожар в легковушке ликвидирован силами МЧС за 15 минут.

Пострадавших нет.

Ранее в МЧС рассказали, что делать, если автомобиль загорелся во время движения?

Не паникуйте;

Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;

Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);

Позвоните по номеру “112”;

Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;

При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;

Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.