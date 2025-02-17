Машина горела на дороге в центре Астаны
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Пожар произошел сегодня в Астане - на проезжей части загорелся автомобиль. Кадры с места событий опубликовали в Сети. В МЧС озвучили подробности случившегося, передает NUR.KZ.
Кадры появились в Telegram-канале Astanovka98. На них видно горящий автомобиль на дороге, к которому спешат пожарные. Передняя часть авто окутана пламенем, из-под капота валит черный дым.
По словам автора, пожар вспыхнул на пересечении улиц Толе би и Сыганак.
Как заявили спасатели, инцидент произошел сегодня в Астане на проезжей части дороги по улице Толе би. Пожар в легковушке ликвидирован силами МЧС за 15 минут.
Пострадавших нет.
Ранее в МЧС рассказали, что делать, если автомобиль загорелся во время движения?
- Не паникуйте;
- Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
- Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
- Позвоните по номеру “112”;
- Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
- При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
- Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221443-mashina-gorela-na-doroge-v-centre-astany/