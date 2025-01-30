Автобус задымился посреди дороги в Алматы (видео)

В Сети появилось видео дымящегося на дороге в Алматы пассажирского автобуса. В ДЧС сообщили, что ситуация под контролем, пассажиров в салоне нет, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Almaty Live. На видео заснят дымящийся посреди дороги автобус - авторы пишут, что инцидент произошел на пересечении ул. Абая и Достык.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДЧС Алматы.

"На 101 звонков не поступало, однако ситуация под контролем ДЧС Алматы: при помощи системы мониторинга видеонаблюдения установлено, что пассажиров нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в декабре прошлого года прямо на дороге в Астане загорелся маршрутный автобус. Возгорание произошло на крыше транспортного средства.

Также в ноябре в столице на дороге случилось возгорание автобуса. Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как огонь охватил заднюю часть автобуса.

Что делать, если автомобиль загорелся во время движения?

В МЧС ранее дали рекомендации:

Не паникуйте;

Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;

Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);

Позвоните по номеру “112”;

Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;

При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;

Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.