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Автобус задымился посреди дороги в Алматы (видео)

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Дымящийся автобус
Дымящийся автобус. Кадр из видео: t.me/almatylive_kz

В Сети появилось видео дымящегося на дороге в Алматы пассажирского автобуса. В ДЧС сообщили, что ситуация под контролем, пассажиров в салоне нет, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Almaty Live. На видео заснят дымящийся посреди дороги автобус - авторы пишут, что инцидент произошел на пересечении ул. Абая и Достык.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДЧС Алматы.

"На 101 звонков не поступало, однако ситуация под контролем ДЧС Алматы: при помощи системы мониторинга видеонаблюдения установлено, что пассажиров нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в декабре прошлого года прямо на дороге в Астане загорелся маршрутный автобус. Возгорание произошло на крыше транспортного средства.

Также в ноябре в столице на дороге случилось возгорание автобуса. Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как огонь охватил заднюю часть автобуса.

Что делать, если автомобиль загорелся во время движения?

В МЧС ранее дали рекомендации:

  • Не паникуйте;
  • Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
  • Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
  • Позвоните по номеру “112”;
  • Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
  • При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
  • Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2216445-avtobus-zadymilsya-posredi-dorogi-v-almaty-video/