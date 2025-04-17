"Три очага возгорания": крупный пожар произошел на окруженном водой участке близ Аксу

Рядом с городом Аксу в Павлодарской области произошел крупный пожар, который было видно даже из города. Для его тушения использовали БПЛА, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области.

Жители Павлодарской области в соцсетях делились информацией о крупном пожаре близ Аксу. В Instagram-аккаунте "Типичный Павлодар" опубликовали видео с кадрами пожара, который, по словам подписчиков, был виден даже из города.

Вскоре в ДЧС Павлодарской области сообщили подробности.

"В районе города Аксу произошло горение сухостоя. Незамедлительно выехавшими на вызов пожарными установлено три очага возгорания. Работы осложняются отсутствием проезда для пожарных машин к месту возгорания - остров. Были использованы плавсредства", - рассказали в ДЧС.

В тушении пожара приняли участие и добровольцы, а всего на месте оказались 55 человек и 8 единиц техники. Также производилась разведка с помощью БПЛА.

"Не допущено распространение огня на лесной фонд. Угрозы населенным пунктам нет", - отметили позже в ДЧС.

Отмечается, что возгорание локализовано на площади 45 гектаров, но информации о ликвидации пока не было.

Напомним, 4 апреля в Баянаульском районе Павлодарской области также произошел крупный пожар - загорелся сухостой на территории Жасыбайского лесничества. Сообщалось, что тушение пожара осложняли порывистый ветер и высокая сухая растительность, способствующая быстрому распространению огня.

А накануне премьер-министр страны Олжас Бектенов на заседании кабмина поручил провести расследование по фактам пожара в двух областях Казахстана, в том числе Павлодарской.

Добавим, что глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев заявил, что аномально жаркая погода летом этого года может стать причиной лесных пожаров.