Жителей поселка эвакуируют в области Абай (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В области Абай более 110 пожарных и вертолет тушат возгорание шелухи. Производится эвакуация местных жителей. Открыта горячая линия, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, возгорание произошло в поселке Приречное района Жанасемей области Абай.
"Силами МЧС производится эвакуация жителей. Тушение осложняется порывистым ветром", - отметили в ведомстве.
На базе Командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб.
Всего на тушении пожара задействовали более 111 человек и 33 единицы техники МЧС, ДП, МИО, ТОО и воинской части 68303 МЧС РК.
На месте пожара работают также сотрудники Центра медицины катастроф МЧС и психологи ДЧС.
В ДЧС области Абай открыли горячую линию: 8(722) 35-38-36.
По последним данным, по поручению министра по ЧС Чингиса Аринова к месту возгорания был направлен вертолет МЧС, оснащенный водосливным устройством.
"Применение воздушного судна повышает скорость и эффективность пожаротушения, обеспечивая оперативное реагирование на распространение огня", - отметили в ведомстве.
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А в Астане спасатели ликвидировали крупный пожар в общежитии. Десятки людей, в том числе дети, были эвакуированы из здания.
Позже в акимате столичного района Сарыарка сообщили, что здание общежития, где произошел пожар, признано аварийным и подлежит сносу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2235650-zhiteley-poselka-evakuiruyut-v-oblasti-abay-video/