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Эзотерика

Жителей поселка эвакуируют в области Абай (видео)

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Қазақ тілінде оқу
Шелуха горит в области Абай
Вертолет тушит пожар. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В области Абай более 110 пожарных и вертолет тушат возгорание шелухи. Производится эвакуация местных жителей. Открыта горячая линия, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, возгорание произошло в поселке Приречное района Жанасемей области Абай.

"Силами МЧС производится эвакуация жителей. Тушение осложняется порывистым ветром", - отметили в ведомстве.

На базе Командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб.

Всего на тушении пожара задействовали более 111 человек и 33 единицы техники МЧС, ДП, МИО, ТОО и воинской части 68303 МЧС РК.

На месте пожара работают также сотрудники Центра медицины катастроф МЧС и психологи ДЧС.

В ДЧС области Абай открыли горячую линию: 8(722) 35-38-36.

По последним данным, по поручению министра по ЧС Чингиса Аринова к месту возгорания был направлен вертолет МЧС, оснащенный водосливным устройством.

"Применение воздушного судна повышает скорость и эффективность пожаротушения, обеспечивая оперативное реагирование на распространение огня", - отметили в ведомстве.

Ранее в Алматы загорелась квартира в 21-этажном жилом комплексе в Бостандыкском районе города. Пожарные оперативно ликвидировали горение домашних вещей на балконе квартиры на 14 этаже на площади, предварительно, 5 квадратных метров.

А в Астане спасатели ликвидировали крупный пожар в общежитии. Десятки людей, в том числе дети, были эвакуированы из здания.

Позже в акимате столичного района Сарыарка сообщили, что здание общежития, где произошел пожар, признано аварийным и подлежит сносу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2235650-zhiteley-poselka-evakuiruyut-v-oblasti-abay-video/