Пожар в общежитии Астаны: здание собираются снести в 2025 году
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В акимате столичного района Сарыарка сообщили, что здание общежития, где сегодня утром произошел пожар, признано аварийным и подлежит сносу, передает NUR.KZ.
Как напомнили в Instagram-аккаунте районного акимата, сегодня утром по улице Буланты в столичном районе Сарыарка произошел пожар в малосемейном общежитии. Всех жильцов эвакуировали, их доставили в пункты временного размещения.
"Огнеборцы эвакуировали из здания 540 человек, в том числе семерых детей. Жертв и пострадавших удалось избежать. С погорельцами на месте работают психологи. Жильцам общежития оказывается всесторонняя помощь. Их доставили в пункт временного размещения. Их обеспечили питанием, водой и всеми необходимыми условиями", - сказано в сообщении.
В акимате также заявили, что само общежитие признано аварийным и включено в программу сноса в 2025 году. Позже в акимате добавили, что жильцы в течение этой недели будут переселены в новые квартиры.
"Питанием и вещами первой необходимости обеспечены, необходимости в сборе средств и вещей нет. Всех неравнодушных благодарим за отзывчивость",- добавили в акимате.
Отметим, что в пресс-службе МЧС сегодня заявили, что из здания было эвакуировано 50 человек, из них 7 детей.
Что делать при взрыве и пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2234337-pozhar-v-obshchezhitii-astany-zdanie-sobirayutsya-snesti-v-2025-godu/