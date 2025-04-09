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Пожар в общежитии Астаны: здание собираются снести в 2025 году

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Общежитие горит в Астане
Пожар в общежитии. Фото: акимат района Сарыарка в Астане

В акимате столичного района Сарыарка сообщили, что здание общежития, где сегодня утром произошел пожар, признано аварийным и подлежит сносу, передает NUR.KZ.

Как напомнили в Instagram-аккаунте районного акимата, сегодня утром по улице Буланты в столичном районе Сарыарка произошел пожар в малосемейном общежитии. Всех жильцов эвакуировали, их доставили в пункты временного размещения.

"Огнеборцы эвакуировали из здания 540 человек, в том числе семерых детей. Жертв и пострадавших удалось избежать. С погорельцами на месте работают психологи. Жильцам общежития оказывается всесторонняя помощь. Их доставили в пункт временного размещения. Их обеспечили питанием, водой и всеми необходимыми условиями", - сказано в сообщении.

В акимате также заявили, что само общежитие признано аварийным и включено в программу сноса в 2025 году. Позже в акимате добавили, что жильцы в течение этой недели будут переселены в новые квартиры.

"Питанием и вещами первой необходимости обеспечены, необходимости в сборе средств и вещей нет. Всех неравнодушных благодарим за отзывчивость",- добавили в акимате.

Отметим, что в пресс-службе МЧС сегодня заявили, что из здания было эвакуировано 50 человек, из них 7 детей.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2234337-pozhar-v-obshchezhitii-astany-zdanie-sobirayutsya-snesti-v-2025-godu/