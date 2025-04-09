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50 человек эвакуировали из общежития в Астане из-за крупного пожара (фото)

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Қазақ тілінде оқу
Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Спасатели ликвидировали крупный пожар в общежитии в Астане - десятки людей, в том числе дети, были эвакуированы из здания, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел сегодня в районе Сарыарка по улице Буланты - в шестиэтажном здании общежития мансардного типа произошел пожар.

Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что возгорание происходит на мансардном шестом этаже.

"Незамедлительно созданы звенья газодымозащитной службы и начата разведка. Силами МЧС обеспечена бесперебойная подача воды", - уточнили в ведомстве.

Из здания эвакуировано 50 человек, из них 7 детей.

Пожар полностью ликвидирован на площади 1600 кв.м. Пострадавших нет. Причина произошедшего выясняется.

"На месте пожара работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС", - добавили спасатели.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2234234-50-chelovek-evakuirovali-iz-obshchezhitiya-v-astane-iz-za-krupnogo-pozhara/