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Гроза, дождь и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Пешеход с зонтом
Пешеход с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана на 3 апреля из-за ухудшения погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

3 апреля в Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный днем в центре области 15-20 м/с.

Завтра в области Жетісу усилится ветер восточный днем в районе Алакольскиз озер порывы 15-20 м/с.

В четверг днем на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на юге, в центре области 15-20 м/с.

3 апреля днем в Астане усилится ветер юго-западный - порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на северо-западе области 15-20 м/с.

3 апреля днем на западе, севере Акмолинской области пообещали дождь. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области возможен туман. Ветер юго-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Завтра в Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере, юге, в центре области Абай прогнозируют туман. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

3 апреля в Северо-Казахстанской области днем ожидается дождь. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В области Ұлытау усилится ветер юго-восточный, южный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра в Костанайской области прогнозируется сильный ветер юго-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

3 апреля ночью и утром на юге Павлодарской области тоже ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

А в Алматинской области - ветер юго-восточный, днем на востоке, в горных районах области порывы 18 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232594-grozy-dozhd-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/