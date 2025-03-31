Бабушку и ее внуков спасли из горящего дома в Павлодарской области

В селе Баянаул Павлодарской области произошло возгорание летней кухни, пристроенной к частному дома. Спасены пожилая женщина и несовершеннолетние дети, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Сегодня в селе Баянаул произошло возгорание летней кухни, пристроенной к одному из частных жилых домов. Огнем была охвачена деревянная постройка, а также перекрытие потолка основного здания. Общая площадь пожара составила 60 кв.м.

Благодаря отважным действиям огнеборцев в ходе тушения пожара из окна дома были спасены три человека: женщина 1954 года рождения и двое ее внуков 2017 и 2020 годов рождения", - отмечается в сообщении ведомства.

Также с ожогами был доставлен в больницу ребенок 2009 года рождения - осмотрен врачами, в госпитализации не нуждался.

Ранее мы писали, что дети оказались отрезаны от выхода огнем при пожаре в Алматы - пожарные спасли 8 человек, из них 4 детей.

Также в одной из многоэтажек Жезказгана случился сильный пожар. В результате ЧП пострадала одна женщина.

В прошлом году в Житикаре на территории частного подворья произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома. Во время обрушения в доме без присмотра взрослых находились дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. В результате разбора завалов были обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.